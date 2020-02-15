خارجية قطر: فشلنا في حل أزمتنا ومستعدين لاستئناف المفاوضات مع السعودية

ماجد القزيز(صدى):

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن،عن فشل جهود حل الأزمة مع المملكة والإمارات قائلا إنها عُلقت مطلع يناير الماضي.

وقال وزير الخارجية إن الدوحة غير مسؤولة عن فشل الجهود ومستعدة لاستئناف المحادثات.

وأوقفت المملكة والإمارات المفاوضات مع قطر لإنهاء المقاطعة الخليجية المُستمرة منذ أكثر من عامين مراوغة الدوحة وتخبطها.