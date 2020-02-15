النقل: تنبيه هام لمستخدمي الطرق بالباحة

الرياض(صدى):

أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة بأنه تم نقل الحركة إلى المسار الأخر بطريق ” الملك فهد الباحة – العقيق” وذلك من محطة بترول ” السواد ” حتى كلية التربية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” نرجو أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتحذيرات والتنبيهات واستخدام طرق بديلة قدر الأمكان.

ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة مرتادي الطريق وتسهيل حركة السير.