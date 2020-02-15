صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد 

بكين(صدى):

عرض “المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية”، مجموعة صور مفصلة ومتكاملة لفيروس كورونا المستجد.

واستخدم المعهد، المجاهر الإلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي، وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه.

وأوضح المعهد أن صور فيروس كورونا المستجد لا تختلف كثيراً عن صور فيروس “كورونا الشرق الأوسط” الذي ظهر في 2012 في الشرق الأوسط، وفيروس “سارس” الذي ظهر في 2002، حيث إن هذين الفيروسين والفيروس الجديد تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات وهي عائلة الـ”كورونا”.