الهند توبخ أردوغان:«لا تتدخل في شئوننا »

نيودلهي(صدى):

قال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رافيش كومار، إن الهند رفضت كل الإشارات التى ذكرها الرئيس التركى بشأن كشمير.

وأكد كومار أن المنطقة جزء لا يتجزأ من الهند، وجاء ذلكبعد أن كرر الرئيس التركي دعم أنقرة لموقف إسلام آباد من قضية كشمير أثناء كلمته أمام جلسة مشتركة للبرلمان.

وأوضح كومار: “الهند ترفض كل الإشارات إلى جامو وكشمير، وهي جزء لا يتجزأ من الهند”، مضيفا:” “ندعو القيادة التركية إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للهند وتطوير فهم مناسب للحقائق، بما في ذلك التهديد الخطير الذي يمثله الإرهاب الناشئ من باكستان إلى الهند والمنطقة”.