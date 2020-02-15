بالصور.. الهلال يستعد لمواجهة «شباب الأهلي دبي»

نواف السالم(صدى):

أدى فريق الهلال عصر اليوم السبت، مرانه الرئيسي تأهبًا لمواجهة مضيفه ” شباب الأهلي دبي الإماراتي ” عند الساعة الرابعة والنصف من مساء غدًا الاثنين.

وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وغلب الجانب الفني على مران الفريق عصر اليوم، حيث تخلل الحصة التدريبية تدريبات الكرات العرصية وجمل تكتيكية ومناورة منية.

وواصل محمد الشلهوب برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، حيث غادرت بعثة الفريق مساء اليوم إلى دبي تأهبًا لمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي.