ختام معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية بالرياض

محمد السعران(صدى):

أختتم مساء أمس الأول (الخميس) معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية (برودإكس السعودية)، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من الشركات المختصة في صناعة الإنتاج الفني، وخبراء صناعة الإعلام والترفيه، في فندق فيرمونت الرياض ، بحضور د. رياض نجم، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الانتاج الفني الدولي الثاني.

وشهد المعرض في دورته الثانية مشاركات دولية وإقليمية، إلى جانب عدد من الشركات ذات الاختصاص من دول الخليج العربي بالكويت والامارات والبحرين إضافة إلى جمهورية مصر العربية والاردن ولبنان وبلجيكا واستراليا والمانيا.

وقالت المدير التنفيذي للمعرض، عبير جليح، في كلمة الختام، أتشرف في البداية بإهداء هذا العمل والذي أخذ منا الكثير من الجهد والتحديات الكبيرة إلى قائدنا الملهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي قال “الذي لا يستطيع أن يحلم لا يأتي إلى أبوابنا ولا يتفاوض معنا نرحب بالحالمين الذين يريدون عالما جديداً” ، نعم هذه هي القيادة التي تجعنا نتحدى كل الصعاب ونواجهها بكل ارادة وقوة من أجل تحقيق الحلم (سعودي برودإكس) كان حلماً لإيماننا ان المستحيل هو اللاشئ، فشكرا لك ايها القائد العظيم الذي فتح ابواب الابداع للجميع ، مضيفة لقد قبلنا التحدي لصناعة حدثاً نوعياً يخدم قطاعاً كبيراً ووضعنا حجر الأساس والذي نحتفل به اليوم (سعودي برودإكس) هو مبادرة اطلقناها في عام ٢٠١٧م كملتقى للإنتاج الفني استضاف القنوات وشركات الانتاج المحلية و الخليجية، ولإننا نمتلك رؤية واضحة رسمنا لأجلها خارطة الطريق لتحقيق الهدف الأسمى لــ (سعودي برودإكس) وهو فتح سوقاً دولية جديدة لصناعة المحتوى الترفيهي والإعلامي في المجال المرئي والمسموع وأن تكون المملكة منصة انتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية.

وقدمت شكرها للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التي ساعدتهم كثيراً في صناعة هذا الحدث من خلال تقديم كل التسهيلات الرسمية والتي بسببها الان نحتفل لهذا الانجاز وحتى يكون (سعودي برودإكس) حدثاً عالميا مقره المملكة العربية السعودية .

ثم تم تكريم ضيف الشرف الفنانة ليلى السلمان، وتكريم الداعمين والرعاة: صباح اخوان من لبنان، عصام حجاوي من الاْردن، ميساء مغربي، مدينة الانتاج الاعلامي بمصر، عبدالخالق الغانم وسمير الناصر، ايمان بكر يونس، د . رياض نجم، المخرج اللبناني احمد المنجد، شرين مجدي، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وعرب سات، مؤسسة انتاج البرامج المشتركة لدول الخليج العربي، مدينة الكويت للإنتاج الفني، الشركة السعودية الاردنية للبث الفضائي، مركز التواصل الحكومي وزارة الاعلام، الرعاة الاعلاميين واختتم بفقرة فنية من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل الذي حضر مخصوصا ليقدم معزوفاته بختام الحفل .