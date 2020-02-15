تعليق من «صحة جدة» على انتحار الصيني المشتبه بإصابته بـ«كورونا»

جدة(صدى):

أوضحت صحة جدة، أن المقيم الذي توفى بعد أن ألقى بنفسه من نافذة أحد المستشفيات بـ جدة، كان معزولًا لاشتباه إصابته بفيروس تنفسي.

وقالت صحة جدة : أن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة وقم تم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية.

وأضافت : وتم وضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس.

وأشارت صحة جدة إلى أن المقيم متواجد في المملكة منذ 8أشهر وهو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز وقام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة وألقى بنفسه.