أمريكا تستأنف رحلات الطيران المدنية فوق الخليج 

واشنطن(صدى):

استأنفت رحلات الطيران الأمريكية فوق الخليج، بعد إيقافها قبل أسابيع، جراء التوترات الأخيرة مع إيران.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن الرحلات الجوية المدنية التابعة لخطوطها، تستأنف عملياتها فوق جزء كبير من الخليج العربي ومنطقة خليج عمان.

واتخذت الإدارة هذا القرار بعد تخفيض طهران موقفها العسكري، الأمر الذي قلل من الخطر على الرحلات المدنية الأمريكية في المنطقة.

وكانت الإدارة، أشارت إلي أن هناك خطرا أقل بما يكفي من سوء التقدير العسكري الإيراني أو سوء تحديد الهوية الذي يمكن أن يؤثر على عمليات الطيران المدني الأمريكية في المجال الجوي فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان.