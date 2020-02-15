الرائد يفوز على أبها ويقفز للخامس

طلال الغامدي(صدى):

فاز الرائد على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت وذلك ضمن مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل جهاد الحسين النجم السوري في صفوف الرائد أول أهداف المباراة في الدقيقة 14 ، في حين سجل فراس شواط هدف التعادل لأبها في الدقيقة 71 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وفي آخر دقائق المباراة أحرز ماركو بيريز ثاني أهداف الرائد في الدقيقة 88.

ورفع الرائد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد أبها بـ23 نقطة في المركز التاسع.