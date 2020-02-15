  • السبت 15

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. لقاء تعارفي لجمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة مع المؤسسين

لقاء تعارفي لجمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة مع المؤسسين

لقاء تعارفي لجمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة مع المؤسسين
بدر الحارثي(صدى):

تنظم جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة بعد مغرب يوم الاثنين القادم ١٤٤١/٠٦/٢٣ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م لقاء تعارفي للجمعية بمنطقة مكة المكرمة مع المؤسسين بمقر الجمعية بحي الحمرا بأم الجود بمكة . صرح بذلك الاستاذ محمد صالح باهميم رئيس مجلس إدارة جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة .

و نوه باهميم أن برنامج الاجتماع يتضمن الاطلاع على مقر الجمعية وتبادل التعارف بين المؤسسين و أعضاء الجمعية بمنطقة مكة المكرمة والاطلاع المبدأي على خطة العمل الاستراتيجية لمكتب مكة المكرمة خلال السنتين القادمة لإعتماد بدأ العمل فيها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ..


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *