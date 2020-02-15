لقاء تعارفي لجمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة مع المؤسسين

بدر الحارثي(صدى):

تنظم جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة بعد مغرب يوم الاثنين القادم ١٤٤١/٠٦/٢٣ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م لقاء تعارفي للجمعية بمنطقة مكة المكرمة مع المؤسسين بمقر الجمعية بحي الحمرا بأم الجود بمكة . صرح بذلك الاستاذ محمد صالح باهميم رئيس مجلس إدارة جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة .

و نوه باهميم أن برنامج الاجتماع يتضمن الاطلاع على مقر الجمعية وتبادل التعارف بين المؤسسين و أعضاء الجمعية بمنطقة مكة المكرمة والاطلاع المبدأي على خطة العمل الاستراتيجية لمكتب مكة المكرمة خلال السنتين القادمة لإعتماد بدأ العمل فيها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ..