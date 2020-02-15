«كلنا خالد البلطان» يُشعل حربًا بين أبناء النصر والشباب

نواف السالم(صدى):

أثارت انتقادات الرئيسان السابقان للنصر النصر سعود آل سويلم، والأمير فيصل بن تركي، ولاعب الفريق البرازيلي بيتروس التي وجهت إلى خالد البلطان رئيس الشباب أمس غضب جماهير الشباب.

ودشن الجماهير وسمً “كلنا خالد البلطان” للدفاع عن رئيسهم؛ حيث أكد المغردون على أن تصريحات البلطان لم تتضمن إساءة لأي طرف من نادي النصر.

وطالب جماهير الشباب بتوقيع عقوبات مشددة على بيتروس بسبب التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها عقب انتهاء المباراة ضد خالد البلطان.

ونشر أحد مشجعي نادي الشباب، في تغريدته، فقرات من لائحة الانضباط والأخلاق التي تتضمن في مادتها رقم «50»، العقوبات المنصوص عليها في حالة صدور إساءة عبر مختلف وسائل الإعلام؛ حيث تنص الفقرة الخامسة على معاقبة اللاعب الذي يتورط في توجيه إساءة إعلامية بالإيقاف لمدة عام كامل وتغريمه 300 ألف ريال.

وكان آل سويلم غرد قائلا : «ألف مبروك لجماهير كبير الرياض.. فوز مستحق ومستوى مشرف.. هارد لاك لشيخ الباصات».

كما غرد عضو شرف النصر الرئيس الأسبق للنادي الأمير فيصل بن تركي، قائلًا: «إن نادي الشباب رأسه فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، ورئيس أعضاء شرفه خالد بن سلطان.. طبعًا الاختلاف: أين محطة الباص؟».

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