جستنيه تعليقًا على «بيتروس»: النصر نجح في تعبئة لاعبيه نفسيًا

طلال الغامدي(صدى):

قال الناقد الرياضي عدنا حستنيه إن تصريحات لاعب النصر بيتروس تؤكد على أن إدارة النصر اتبعت طريقة ناجحة في دفع لاعبيها للفوز على الشباب.

وقال جستنيه عبر “تويتر” : “لماذا لم تعلق ع تصريح لاعب النصر بيتروس؟، الإجابة هذا التصريح كشف التعبئة النفسية للاعبين قبل المباراة وقد نجحت الادارة ولهذا شفنا النصر حريقة اذ تم ترجمة تصريحات البلطان للاعبين فدخلوا في تحدي معاه.

وتابع: المباراة المقبلة بين الفريقين سيكون رد البلطان بعد ترجمة تصريح بيتروس له