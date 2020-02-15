مجموعة مستشفيات السعودي الألماني تحصد جائزة أفضل مبادرة تسويقية في القطاع الصحي

ريم عبدالعزيز(صدى):

أُعلن مؤخرًا عن فوز مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بجائزة أفضل مبادرة تسويقية على مستوى القطاع الصحي من «المجلة المالية الدولية»، التي تمنح هذه الجائزة عبر لجانها المتخصصة في تقييم أداء المؤسسات والشركات ودورها الحيوي والمتميز في أداء الخدمات التي تقدمها لمجتمعها والبيئة التي تحتضنها، والمهارات القيادية والقيمة والمكانة الحقيقية التي حققتها في مجالها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وكانت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني التي رُشحت لهذه الجائزة كأفضل مبادرة تسويقية على مستوى القطاع الصحي في المملكة، هيأت للمجموعة حصد الجائزة إمكاناتها الهائلة وأدائها المتعاظم في تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحي والإسهام في جميع الفعاليات التي تخدم المجتمع مما شكل أسبابًا موضوعية للفوز بالجائزة.

ومن تلك المبادرات رعايتها الصحية الحصرية لفعاليات عدة مهمة نظمت في أنحاء المملكة في موسم جدة، موسم حائل وموسم الدرعية بالرياض، وشاركت فيها حصرياً ضمن برامج مواسم السعودية الترفيهية في أكثر النشاطات التي تخدم المجتمع، وأثبتت جدارة واقتدارًا واستعدادًا كبيرًا لاقى تشجيعًا وإشادة على المستوى الرسمي والجماهيري.

كما تعد الشراكة بين مجموعة مستشفيات السعودي الألماني مع شركة «كريم» لخدمات النقل والتوصيل أحد أهم المبادرات التي رشحت المجموعة لنيل الجائزة، إذ تعد من أفضل المبادرات المبتكرة لخدمة رواد مستشفيات السعودي الألماني من المرضى والزوار، حيث أمكن لمرتادي المستشفيات الذهاب من البيت إلى المستشفى والعكس أو إلى وجهتهم دون عناء مما جعل هذه المبادرة تنال الإشادة والرضى من قبل رواد السعودي الألماني.

يشار في الصدد إلى أن أحد العوامل الرئيسة التي أهلت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني لحصد هذه الجائزة الدعم الكبير التي تحظى به المجموعة من قبل رئيسها المهندس صبحي بترجي ونائبه الأستاذ مكارم بترجي وتمتعهما بالخبرة الواسعة، ونشاط مكارم بترجي ومهاراته القيادية المتميزة في طرح وابتكار المبادرات التي تخدم المجتمع والتي تجلت في عقد العديد من الشراكات في المجال الصحي مع الوزارات والمؤسسات التي تتيح خدماتها للمواطنين ولاسيما في مراكز التأهيل الطبي، وفعاليات حملات الصحة العامة وإقامة الندوات التثقيفية.

الجدير ذكره أن جائزة المجلة المالية الدولية هي جائزة سنوية تمنح للمنشأة ضمن قائمة المرشحين من المجال نفسه لهذه الجائزة، وتقييم المنشآت المرشحة من قبل لجنة خبراء دوليين بناءً على معايير ومقاييس محددة تُميز المواهب الصناعية، المهارات القيادية، وقيمة المنشأة في قطاعها عالمياً.