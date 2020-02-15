مها محمد للجسمي:« وزير الداخلية الإماراتي لايقبل أن تصف بنات الكويت بالمسترجلات»

خالد الظفيري(صدى):

وجهت الفنانة الكويتية مها محمد رسالة قوية للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بعد اتهامها بتهديده بشكل غير مباشر.

قالت مها محمد:” وزير الداخلية الإماراتي الشيخ ‎سيف بن زايد آل نهيان لا يقبل من الجسمي أن يتطاول على بنات الكويت ويطعن في شرفهن”.

ولفتت محمد:” فيه فيدوهات موجودة عندي وموثقة يقول في أحدهم في بنتين من الكويت مسترجلات”، مضيفة:” الحق حق وأنا ما غلط بحقه هو اللي غلط لمجرد إني نشرت فيديو أبكي فيه على بنت صغيرة”.

وكانت مها محمد قالت في مقطع فيديو “إن المحاميين في الإمارات يبون رأسه”.