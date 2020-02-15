عدد ساعات الصيام قبل الخضوع للعمليات الجراحية

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، عدد ساعات الصيام للمريض قبل إجراء عملية تحت التخدير العام أو الموضعي.

وقال النمر : “تصرف خاطئ “أن يصوم المريض عن الأكل والشرب من منتصف الليل وعمليته تحت التخدير العام أو الموضعي الساعه ٤ العصر اليوم الذي يليه”.

وأضاف : الصحيح: المطلوب حسب توصياتASA العلميه: الامتناع عن الأكل الخفيف ٦ ساعات(الأكل الدسم ٨ ساعات)، والامتناع عن شرب السوائل ساعتين (ماء،شاهي،قهوة،عصير).