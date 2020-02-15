8 أسباب تؤدي إلي ضعف عزم السيارة 

وكالات(صدى):

يغفل الكثير من قائدي السيارات أسباب ضعف عزم السيارة، خاصة عند صعود المرتفعات.

وتتعرض بعض السيارات إلى بعض المشاكل والأعطال التي تؤثر على قوة دفع السيارة، ولذلك نستعرض طرق معالجتها.

أولا.. مضخة الوقود: في حال تلف هذا الجزء الهام تقل نسبة الوقود المرسلة للمحرك، مما يسبب ضعف عزم السيارة.

ثانيا.. فلتر الهواء: في حال تعرضه لانسداد فإن كمية الهواء الداخلة للمحرك تنخفض، وبالتالي تضعف قدرة وعزم المحرك.

ثالثا.. ناقل الحركة: في حال تعرض مكوناته الداخلية للتلف مثل الديسك أو الأسطوانة فإن قدرته على تحريك السيارة تنخفض جدأ ويقل عزمها.

خامسا.. حساس الأوكسجين: في حال تعرضه للخلل ينتج عنه ضعف سحب السيارة.

سادسا.. البنزينرداءة الوقود أو احتواءه على الشوائب، يجعل عملية الاحتراق داخل المحرك غير مكتملة.

سابعا.. البوجيهات: في حالة وجود مشاكل في البوجيهات (شمعات الاحتراق)، فإنها تؤثر على عزم السيارة.

ثامنا.. انسداد البخاخات: إذا كانت البخاخات “رشاشات” المحرك متسخة، تؤدي أيضاً لهذه المشكلة.