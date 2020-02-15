ترامب ينتصر على ممثلة إباحية اتهمته بالابتزاز

واشنطن(صدى):

أصدرت محكمة مانهاتن الفيدرالية الأمريكية حكمًا بإدانة محامي المشاهير مايكل أفيناتي بتهمة الابتزاز، وهو الذي ترافع عن ستورمي دانيالز الممثلة الإباحية، التي قاضت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتهمت هيئة المحلفين أفيناتي، بتهم تتعلق بمحاولته ابتزاز ملايين الدولارات من شركة الملابس الرياضية العملاقة “نايكي”، لكن وضعه الحالي أصبح بعيدا جدا عما كان عليه في الفترة الممتدة من فبراير 2018 إلى مارس 2019، عندما كان محامي الدفاع عن دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

ومن المقرر صدور الحكم في قضية أفيناتي في 17 يونيو 2020، إلا أنه سيواجه أولا، محاكمة في لوس أنجلوس بـ36 تهمة تتعلق بالاختلاس، والاحتيال المصرفي، والضريبي، وادعاء الإفلاس.

كما سيخضع لمحاكمة جنائية ثالثة بمانهاتن في شهر أبريل، وهذه المرة لسرقة هوية والاحتيال المصرفي.