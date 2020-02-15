بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم خروج الصديد والقيح من الجرح 

الرياض(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم القيح والصديد الذي يخرج من الجرح.

قال الخثلان خلال اتصال هاتفي عبر برنامج” سؤال علي الهاتف”:” القيح والصديد الذي يخرج من الجرح لا ينقض الوضوء لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل علي أن خروج القيح والصديد ينقض الوضوء مادام الطهارة صحيحة”.

وأكد الخثلان:”القيح والصديد ليس نجسا لأن ليس هناك دليل يدل علي نجاسته إنما النجس هو الدم إذا كان كثيرا”.

وعلي نحو آخر، كشف الخثلان عن حكم رسم بعض الأشكال والحروف في الجسم بالليزر، قائلا:” لا فرق بينه وبين الوشم بالصورة التقليدية ولذلك لا يجوز هذا العمل لأنه يدخل في التغيير لخلق الله لانه من وحي الشيطان”.

وأبان الخثلان:” تغيير خلق الله من أمر الشيطان، فالوشم لا يجوز بجميع صوره”.