«تسريب صوتي» يفضح تورط مساعد أردوغان في تحرش جنسي

أنقرة(صدى):

أثبتت وثيقة مسربة تورط أحد كبار مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فضائح تحرش جنسي.

واستخدم مساعد أردوغان نفوذه من أجل حذف أخبار فضيحته من من التليفزيون، حيث سمع في التسريب صوت وزير الصناعة الحالي، مصطفى فارانك، هو يطلب من عثمان غوتشيك، مالك شبكة بياز التلفزيونية، سرعة شطب قصة فضائحية عنه.

ووفقا للتسريب فإن مساعد أردوغان، تورط في حالات تحرش جنسي، مضافا إليها أنواع من الفساد المالي في أعمال كان يتشارك بها مع أصدقائه، وأنه استخدم مكانته السلطوية للضغط على غوتشيك لحذفها.