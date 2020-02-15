مانشستر سيتي يعلن رفضه لقرار الاتحاد الأوروبي

وكالات(صدى):

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، عن رفضه لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانه من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، لافتًا إلى أنه لا يقبل هذا الحكم وسيقوم بعمل استئناف ضده.

وأوضح مسؤولو الفريق، أن اليويفا هم من قاموا بالحكم والخصم في نفس الوقت، بسبب عدم وجود هيئة مستقلة للفصل في القضايا المثارة، مما جعل الحكم يأخذ طابعاً متحيزاً؛ فيما سيقوم النادي بإرسال شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية لكرة القدم؛ فضلًا عن العودة مرة أخرى للهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي.