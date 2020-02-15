موعد إعلان أرباح ما بعد الاكتتاب الخاصة بـ «أرامكو»

الرياض(صدى):

كشفت شركة أرامكو، اليوم السبت، عن إعلان نتائج عام 2019 بأكمله في 16 مارس المقبل، وذلك عقب طرح جزء منها للاكتتاب العام في ديسمبر من العام الماضي 2019.

وكانت أرامكو، قد حمعت 29.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي الذي حطم الأرقام القياسية؛ فيما أعلنت في 12 أغسطس الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 م.

وحققت عملاق النفط صافي دخل قدره 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي؛ فيما وصلت أرباح النصف الأول من هذا العام قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.