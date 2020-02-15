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«هرفي» تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بالرياض

«هرفي» تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة “هرفي ” للخدمات الغذائية باب التقديم على وظائف نسائية شاغرة من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

– المسمى الوظيفي : ممثل خدمة العملاء ” عدد 3 وظائف ” .

– الشروط :

1-أن تكون المتقدمة من المواطنات .
2- المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
3- إجادة استخدام برامج الحاسب الأساسية: متوسط .
4- لغة إنجليزية متوسطة .
5- لا يشترط الخبرة أو خبرة لا تزيد عن سنة .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنــــــــــا


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