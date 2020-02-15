«هرفي» تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة “هرفي ” للخدمات الغذائية باب التقديم على وظائف نسائية شاغرة من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

– المسمى الوظيفي : ممثل خدمة العملاء ” عدد 3 وظائف ” .

– الشروط :

1-أن تكون المتقدمة من المواطنات .

2- المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .

3- إجادة استخدام برامج الحاسب الأساسية: متوسط .

4- لغة إنجليزية متوسطة .

5- لا يشترط الخبرة أو خبرة لا تزيد عن سنة .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنــــــــــا