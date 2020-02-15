بالفيديو.. تلاوة قرآنية مؤثرة لقائد مجمع تعليمي تولى مهام معلم مريض بجازان
وثق مقطع فيديو موقف إنساني نبيل لقائد مجمع تعليمي بمنطقة جازان تولى مهام معلم القرآن الكريم بدلاً عنه عندما ألمً بع عارض صحي .
وفي التفاصيل ، فقد شعر المعلم بأحد فصول المرحلة الثانوية ببعض المتاعب والصعوبة في التلاوة ، ليطلب منه قائد المجمع التعليمي الراحة ، ويقوم بتعليم الطلاب بصوت خاشع أثر في وجدان الجميع .
وأشادات قيادات بوزارة التعليم بموقف قائد المجمع الذي تبارى في التعاون مع الطاقم التعليمي بالمدرسة وضرب خير مثال في الإجتهاد ومراعاة المعلمين ، كما حقق إشادة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي .
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