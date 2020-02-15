بالفيديو.. تلاوة قرآنية مؤثرة لقائد مجمع تعليمي تولى مهام معلم مريض بجازان

جازان(صدى):

وثق مقطع فيديو موقف إنساني نبيل لقائد مجمع تعليمي بمنطقة جازان تولى مهام معلم القرآن الكريم بدلاً عنه عندما ألمً بع عارض صحي .

وفي التفاصيل ، فقد شعر المعلم بأحد فصول المرحلة الثانوية ببعض المتاعب والصعوبة في التلاوة ، ليطلب منه قائد المجمع التعليمي الراحة ، ويقوم بتعليم الطلاب بصوت خاشع أثر في وجدان الجميع .

وأشادات قيادات بوزارة التعليم بموقف قائد المجمع الذي تبارى في التعاون مع الطاقم التعليمي بالمدرسة وضرب خير مثال في الإجتهاد ومراعاة المعلمين ، كما حقق إشادة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي .