الجمعية السعودية تنظم مؤتمر دولي لأمراض الدم في عمان

بدر الحارثي(صدى):

تستضيف مدينة مسقط دولة سلطنة عمان المؤتمر العالمي (18) للجمعية السعودية لأمراض الدم بمشاركة المؤتمر (9 ) للاتحاد العربي لأمراض الدم المنبثق من جامعة الملك عبد العزيز / كلية الطب بالتعاون مع الرابطة العمانية لأمراض الدم، بمدينة مسقط خلال الفترة من 27-29 فبراير 2020م.

وذكرت البروفسورة سعاد الجاعوني رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الدم أن المؤتمر يناقش أحدث المستجدات العلمية في أمراض الدم وبمشاركة أكثر من 50 متحدث من الدول العربية والعالمية ومختلف التخصصات الصحية لتحسين جودة حياة أمراض الدم وتبادل الخبرات.

يلقى المؤتمر الضوء على أهم ما توصل اليه البحث العلمي واخر المستجدات العلمية في أمراض الدم الحميدة والخبيثة، وسيناقش على مدار ثلاث أيام العديد من الاوراق العلمية ستغطى كافة التطورات التشخيصية والعلاجية في مجال امراض الدم المختلفة.

وأن من أهم أهداف هذا المؤتمر تحسين الجودة والحياة في أمراض الدم .

وذكرت البروفسورة الجاعوني ان المؤتمر يأتي انطلاقا من رؤية و رسالة الجمعية نحو التميز في التعليم و التعلم والبحث العلمي والريادة في الشراكة المجتمعية ، وحرصًا منها على تقديم كل ما يدعم البحث العلمي بتطبيقات علمية وعملية تحقق الرؤية المباركة ٢٠٣٠ .

ولفتت ان المؤتمر يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الفرصة للأطباء والباحثين والمتخصصين والممارسين الصحيين للتواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم على الصعيد الوطني والعالمي للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بشكل عام وفي مجال أمراض الدم خصوصاً وذلك من خلال مناقشة أحدث التطورات والأبحاث الطبية في المجال.

وبدء تكوين علاقات تعاونية بين المراكز والجهات المتخصصة الوطنية والعالمية، ولما يتضمنه هذا المؤتمر من محتوى علمي وطبي كبير سواء من الأوراق العلمية المقدمة أو من ورش العمل، التي تشرف عليها أفضل الخبرات في مجال أمراض الدم وارتباطاته في مجال الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات ستعود بالنفع على مسيرة الرعاية الصحية لتحسين جودة العلاج والوقاية من أمراض الدم تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .