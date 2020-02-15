أمانة الأحساء توضح حقيقة إغلاق 3 مدارس أهلية

الأحساء(صدى):

علقت أمانة الأحساء، اليوم السبت، على ما تم تداوله عن إغلاق 3 مدارس أهلية مخالفة اللوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء.

وقالت الأمانة، أن اللجنة المشتركة “محافظة الأحساء الإدارة العامة للتعليم بالأحساء أمانة الأحساء”، توضح بأن الإغلاق جاء لمنشأتين، تقدم خدمات تعليمية غير مرخصة وفي مباني مستأجرة، ولعدم تطبيقها للإشتراطات النظامية، نافية أن تكون تلك المنشآت “مدارس أهلية”.

وأكدت اللجنة على استمراريتها في فرض الضوابط والأنظمة على المنشأت التي تقدم خدمات تعليمية دون حصولها على تراخيص نظامية، يعد عملها مخالفة صريحة للأنظمة تستوجب إيقاف عملها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشارت اللجنة، إلى ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية، وضرورة خضوعها للإشراف على عملها وأدائها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، سواء من الناحية التعليمية أو الفنية أو الإدارية والضوابط التي تكفل توفر الاشتراطات اللازمة لها في تعيين المعلمات والطاقم الإداري.