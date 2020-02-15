بالفيديو.. طريقة حل مشكلات حساب المواطن عبر خدمة «صوتك مسموع»

الرياض(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن طريقة الإستفادة من خدمة ” صوتك مسموع ” لحل مشاكل المستفيدين وتوصيل إقتراحاتهم وآرائهم .

وأوضح حساب المواطن الطريقة المطلوبة عبر إتباع الخطوات التالية :

1- تسجيل البيانات إلكترونياً عبر صفحة “صوتك مسموع ” .

2- تسجيل اسم المستفيد كاملاً في أيقونة ” الإسم ” .

3- كتابة رقم جوال المستفيد في أيقونة “جوال ” .

4- تسجيل الهوية الوطنية في الأيقونة المخصصة لها ، وتسجيل السن في أيقونة “تاريخ الميلاد بالهجري ” .

ويجب عند تسجيل المشكلة شرحها في أيقونة ” نوع المشكلة ” ، ويتم طرح الإستفسارات في “شرح الطلب ” ، ورفع الطلب عبر أيقونة “أرسل ” .

وسيتم التواصل هاتفياً عبر فريق الدعم بالبرنامج ، كما يتم متابعة حالة الطلب عبر صفحة خدمة ” صوتك مسموع ” للرد على استفسار المستفيد .