وزير الخارجية المصري: الاتفاق النهائي لسد النهضة سيرعى جميع المصالح

القاهرة(صدى):

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، إن الاتفاق النهائي حول سد النهضة الإثيوبي سيراعي مصالح إثيوبيا والسودان؛ لافتًا إلى أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع المقبل.

وأوضح سامح شكري، أن الاتفاق سيُطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه، مضيفًا: ” لدينا كل الثقة بأن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الإستراتيجية القائمة بينها وبين مصر ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازناً وعادلاً وموضوعياً ” .

وأضاف الوزير المصري إنه: ” كان هناك تطابق في موضوعات كثيرة في الموقف المصري والسوداني وهذا شيء متوقع؛ نظراً للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتي مصب، وبالطبع في إطار العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر والسودان “.

وأشار إلى أنه: ” بعد التوصل إلى الاتفاق الفني، بدا جلياً أن هناك نظاماً محكماً في إطار ملء وتشغيل سد النهضة يأخذ في الاعتبار مصلحة مصر ويحمي مصالحها المائية وفى الوقت نفسه يتيح لإثيوبيا الاستفادة الكاملة الاقتصادية من هذا المشروع الضخم “.