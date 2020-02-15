بالفيديو.. عروسان يعقدان قرانهما في أعماق البحار
في خطوة جديدة من نوعها ، أقدم عروسان في تايلاند على عقد قرانهما في أعماق البحار مستخدمين لوحة تشبة المنضدة لتوثيق عقد الزواج عليها .
وأظهر مقطع فيديو العروسين وهما يرتديان معدات الغطس فوق ملابس الزفاف ومعهما المسؤول عن توثيق العقد بعض أصدقائهما .
وقام العروسان بالتوقيع على عقد الزواج باللوح الخشبي ، وسط أجواءمن البهجة المختلفة عن سائر إحتفالات الزواج .
وكانت تايلاند قد شهدت تجربة مثيرة العام الماضي لحفل زفاف تحت المائ ، صنفته موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر حفل زفاف تحت الماء .
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14969 ] نشر منذ 29 دقيقة
لاتغرقون تزين الخطوبه😊😂