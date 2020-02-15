بالفيديو.. محمد البكيري عن «بيتروس» : يخلق مشكلة من لا شيء وكلامه غير مقبول

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أمس الجمعة، على واقعة تهجم اللاعب البرازيلي بيتروس أراوخو لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، على رئيس نادي الشباب خالد البلطان، وطالبه بالصمت عقب لقاء النصر أمام الشباب، أمس ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد البكيري، خلال مشاركته في برنامج ” الديوانية ” على القنوات الرياضية السعودية: ” بيتروس واضح يقصد خالد ‎البلطان.. وليس من المقبول منه أن يقول هذا الكلام ” أسكت وشرب “.. لاعب محترف يخلق مشكلة من لا شيء.. الإعلاميين يجب أن لا يبرروا له ” .

وظهر بيتروس غاضباً بعد المباراة، وقال: ” إنه يكثر الثرثرة، يتبوأ منصباً قيادياً، ” ، ليلتفت إلى المترجم الذي سأله: خالد؟ ورد بنعم؛ فأكمل بيتروس: ” عليك احترام النصر، الآن النصر هو البطل في هذا المكان، أما أنت فيجب أن تصمت ” .