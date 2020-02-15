فوز العتيبي تقدم «ثريد شرشحة» لمتابعيها !

أميرة خالد(صدى):

شنت الناشطة فوز العتيبي هجوم حاد على متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إنتقادهم لها .

وقالت “العتيبي” على حسابها الرسمي سلسلة تغريدات مثيرة بعنوان “ثريد شرشحة” : عالم السوشال ميديا بحر كل شخص يتابع اللي يعجبه مشكلتكم إنكم تتابعون الناس اللي ما يعجبونكم وتجلسون تلطمون غثونا وانتم الغثيثين اللي ضايفينهم بكل مكان وبيجونك قوم أنا ما أتابعه بس اللي أتابعهم يسوون له رتويت برضوا مشكلتك تتابع وتهتم لناس مهتمين له مو مشكلته .

وأضافت : تقدر تلغي متابعتهم وترتاح ماتجلس تغثنا عشان والله انت صامل تركض ورى اخبار اشخاص او قنوات تركض ورى اخباره أوكي ياحشرين أنتم!!! أنا ما اجلس اشغل نفسي واشغلكم بسبهم لانهم مايعنون لي شيء ولا يهموني .

وتابعت : نجي للمتنمرين على أشكال الناس عمركم شفتوا حلو يتنمر ؟!! لا والله ماعمري شفت كل المتنمرين مافيهم ذرة جمال ولإن اشكالهم معقدتهم يمارسون التنمر على أشكال غيرهم ويستخدمونه كسلاح إحباط للآخرين لإن فقرهم للجمال له وقع كبير في أنفسهم فيخمنون إنه بيكسر الآخرين مثل ما هو كاسرهم .

واستطردت : إحنا كعرب نمقت ونستحقر بعض كأفراد وحكومات مثال من الواقع لو شفنا اجنبيه ترقص ومبسوطة في بلدنا قلنا واو شوفوا كيف لونت الحياه بينما لو اكتشفنا ان هالاجنبية سعودية صابغه شعرها اشقر تغيرت ردة فعلنا تجاهها .

وكانت “العتيبي” قد أثارت جدل كبير مؤخراً خاصةً بعد إعلانها عن شروط الزواج الصعبة والتي جاء من ضمنها أن يتم كتابة منزل بإسمها وتوفير خادمة ومؤخر عالي وعدم الزواج عليها وغيرها من الشروط .