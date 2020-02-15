صحة حفرالباطن تفعل اليوم العالمي للصرع في منشآتها الصحية

بدر الحارثي(صدى):

تزامنًا مع اليوم العالمي للصرع فعلت صحة حفرالباطن في المنشآت الصحية أركان توعوية عن اليوم العالمي للصرع واستهدفت المراجعين والزوار لتوعيتهم وتعريفهم عن الصرع وأعراضه وطرق التعامل مع المصابين .

بالإضافة إلى كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حال حدوث نوبة الصرع ودعم المصابين وعائلاتهم، والسعي لتخفيف آثاره الاجتماعية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة عن طريق الوقاية، والتشخيص، والعلاج وقدم الطاقم الصحي منشورات توعوية لرفع معدل الوعي الصحي.

وتحرص صحة حفرالباطن على تفعيل الأنشطة التوعوية لتثقيف المجتمع بأهمية الأيام العالمية لتعزيز الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.