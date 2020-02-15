بالفيديو.. مزايا هائلة في حاسب هواوي الشخصي الجديد

بكين(صدى):

كشفت شركة هواوي عن حاسوبها الشخصي الجديد MateBook D15 بهيكل مميز من المعدن والبلاستيك بأبعاد (357/229/16.9) ملم، وسماكة 4.8 ملم فقط.

ويزن الحاسب الشخصي الجديد نحو 1.8 كلغ فقط، كما زود بشريحة NFC تساعد على اقترانه بسرعة وبشكل لاسلكي مع العديد من الهواتف والأجهزة اللاسلكية، بينما لا توجد في واجهة الشاشة الكاميرا بينما مخفية داخل الهيكل الأساسي.

وتأتي الكاميرا مثبتة على لوحة المفاتيح، يمكن إخراجها بمجرد الضغط عليها عند الحاجة لاستعمالها،أما شاشة هذا الحاسب فقد جاءت بمقاس 15.5 بوصة، ودقة عرض Full HD+، وسطوع 250 شمعة، وزاوية مشاهدة 178 درجة، تجعلها مريحة للقراءة ومشاهدة الصور والفيديوهات من زوايا مختلفة؛ فضلًا عن بطارية تعمل لأكثر من 11 ساعة متواصلة.