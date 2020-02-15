أب وأم يتركان ابنهما يموت بالجوع والإهمال (صورة)

واشنطن(صدى):

عانى طفل يبلغ من العمر 20 شهرا من قلة الطعام وإهمال الوالدين، حتى بدأ وزنه ينقص بشكل مخيف، ويعاني من الأمراض المختلفة، بسبب تركه دون طعام نهائيًا.

وأدى إهمال الأب والأم له إلى وفاة الطفل بوزن 11 رطلًا فقط، أي أقل بـ 14 رطلًا من متوسط ​​وزن الطفل السليم في سنة، ومع تشريح الجثة تم اكتشاف “وبر بطانية” في بطنه، والتي من المحتمل أن يكون أكلها ليسد جوعه.

وضبطت الشرطة، الوالدين وأدينا بقتل طفلهما الصغير من خلال تجويعه، ويقول كوري مور، 29 عامًا، وزوجته كريستي، 27 عامًا، إن إدانتهما بتهمة القتل غير سليمة، لأنهما لم ينويا قتل إرميا البالغ من العمر 20 شهرًا.