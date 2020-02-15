«كلوب» يثير المخاوف حول مشاركة «صلاح» في الأولمبياد

وكالات(صدى):

أثار مدرب ليفربول يورجن كلوب المخاوف من عدم مشاركة النجم الدولي محمد صلاح في أوليمبياد طوطيو 2020 المقررة في الصيف المقبل .

وقال “كلوب ” في تصريحات صحفية : لا يمكننا مناقشة الأمر لأننا بحاجة للمزيد من المعلومات حتى الآن، سنتحدث وسنرى .

وأضاف: لم يُتخذ القرار كما هو الحال دائمًا وهذا واضح للجميع، هل أريد أن أخسره في فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالطبع لا، ويجب أن نفكر في أشياء مختلفة .

وأكد كلوب: لم يتواصل معنا أحد (من المنتخب أو الاتحاد المصري لكرة القدم) حتى الآن .

وكان أنباء قد تداولت عن محاولة يورجن كلوب الحفاظ على نشاط لاعبه الذي لم يتم منحه أجازات منذ فترة طويلة من أجل الإستعداد الديد للموسم الجديد ، فيما لا يحقق للمنتخب الأوليمبي إستداعاء أي لاعب إلا بعد موافقة ناديه .