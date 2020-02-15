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منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد في عيد الحب

منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد في عيد الحب
القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية منى فاروق فيديو جديد أثار الجدل حول حياتها الشخصية بالتزامن مع عيد الحب .

وظهرت “فاروق ” وهي تمسك بدمية على شكل دب تحتضنها وهي في حالة ابتهاج وسعادة ، وتوجه التحية لجمهورها .
وعلقت على الفيديو قائلة : عيد حب سعيد.. بحبكم أوي.. كل عيد حب وأنتم الحب .

وتساءل الجمهور على دخول “فاروق “في قصة حب وارتباطها قريباً بعدما طويت صفحة القضية الخاصة بفضيحة الفيديوهات الجنسية المتهم بها المخرج خالد يوسف .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في يوليو الماضي بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.


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