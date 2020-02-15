تنويه هام من هيونداي لأصحاب سيارات سوناتا 2020 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

نشرت شركة هيونداي، اليوم السبت، تنويهًا لعملائها موتورز في المملكة؛ حيث أكدت على التزامها بمعالجة شكاوى العملاء بشأن وجود خلل تقني في مركباتها من طراز سوناتا MY المزود بمحرك 2، 0 MPI، التي خضعت مؤخرا لحملة استدعاء في المملكة.

واستدعت 2548 مركبة بسبب استهلاك زيت المحرك بشكل أعلى من الطبيعي، فيما دعت الشركة عملائها إلى زيارة مراكز خدمة هيونداي موتورز المعتمدة، لعمل الإصلاحات اللازمة مجانا، لافتة إلى أنها تلقت مؤخرة ملاحظات بعض عملائها ممن خضعت مركباتهم للإصلاح تفيد باستمرار المشكلة.

وقالت الشركة: ” عليه فإنها تأسف لما حدث، وتؤكد التزامها بإصلاح الخلل في اسرع وقت ممكن، مبينة أنها تولي أهمية كبرى العملائها في المملكة العربية السعودية وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تصنيع سيارات هيونداي موتورز وفي خدمات ما بعد البيع ” .