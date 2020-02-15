الجلوس 60 دقيقة يوميا يعرض المراهقين لخطر الإكتئاب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتعرض بعض المراهقين إلى حالة الإكتئاب لأسباب مختلفة قد تعود للتغيرات النفسية أو الفسيولوجية في تلك المرحلة العمرية الفاصلة بين الطفولة والشباب .

وكشفت دراسة علمية حديثة أن جلوس المراهقين لفترات طويلة يومياً خاصةً إذا كانوا وحدهم يعرضهم للإكتئاب .

وأكدت أن كل 60 دقيقة من الجلوس على الأريكة تعرض المراهق في عمر الـ 18 عام للإكتئاب بنسبة 10 % .

ونصحت الدراسة بأهمية النشاط البدني في تلك المرحلة كممارسة الرياضة أو المواهب المختلفة ، ودمج المراهقين في المجتمع بإعتبارهم لم يعودا أطفالاً من أجل مساعدتهم للنهوض بشخصيتهم وتجاوز تغيرات تلك المرحلة .