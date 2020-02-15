نشاط للرياح السطحية على عدد من محافظات جازان

جازان(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك ، و الطوال، والدرب , و بيش , وفرسان, والمناطق المفتوحة بالمنطقة.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.