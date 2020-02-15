بالفيديو.. حادث مروع لشابين بحفر الباطن بسبب التفحيط

حفر الباطن(صدى):

وثق مقطع فيديو حادث إنقلاب مروع لشابين في مركز مناخ بحفر الباطن بسبب ممارستهما التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطردون أي إكتراث .

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين إنقلاب سيارة عدة مرات كانا بها شابين ليخرجا منها على جانبي الطريق وكادت الحادثة أن تودي بحياتهما .

وأسرع بعض الشباب لإنقاذهما ، وقام بإزاحة السيارة ليقوم بإخراجه من تحتها ، إلا أنهما تعرضا لإصابات بعد تطايرهما من المركبة بجانب طريق سريع .

وشكا الأهالي وقوع العديد من الحوادث في مركز مناخ بسبب إنتشار التفحيط مما يسبب إرتباك الحركة المرورية فضلاً عن المخاطر .