تهدئة السرعة وعدم الانشغال بالهاتف من أهم نصائح القيادة

أميرة خالد(صدى):

كشفت المدرسة السعودية للقيادة، عن نصائح هامة للقيادة والتي من بينها تهدئة سرعة السيارة لأنه كلما أسرعت بسيارتك أصبح الوقت الذي تحتاجه لاتخاذ رد الفعل أقل، وبالتالي تزداد معدلات الخطورة مع احتمالات زيادة معدلات الحوادث.

ويجب عدم الانشغال بالهاتف الجوال لأنه يعد أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث خاصة الاتصال بالآخرين أو إرسال الرسائل النصية؛ فيما شددت المدرسة على الانتباه إلى ما يدور حولك في الطريق.

وأكدت على ضرورة تجهيز السيارة قبل الإنطلاق: وذلك بإعداد المرايا بصورة مناسبة والتأكد من أن المقعد في وضع راحة مناسب وربط حزام الأمان وجعله على وضعية مريحة لك، كما يجب ترك مسافة للأمان بينك وبين السيارات الأخرى أمامك.