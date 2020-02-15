حيلة رجل أمن توقع بمرتشي عرض عليه مبلغ لتهريب وافد مخالف
ضرب رجل أمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة مثلاً يُحتذى به في الأمانة ومكافحة الفساد بعدما رفض مبلغ رشوة للمساعدة في تهريب وافد مخالف يحمل الجنسية الإثيوبية تم ضبطه في جدة .
وفي التفاصيل ، فقد تظاهر رجل الأمن بالموافقة على رشوة أحد أقارب المقيم المخالف لإطلاق سراحه ، ولإحكام الخطة جادله في المبلغ حتى رفعه من 6 آلاف ريال إلى 7 آلاف ريال واتفق معه على مكان التسليم .
وقام رجل الأمن بتبليغ للجهات الأمنية والمباحث الإدارية وتم التنسيق للإطاحة به ، متلبساً بجريمة الرشوة لتتم محاكمته نظاماً .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33811 ] نشر منذ 14 دقيقة
كفو ويستحق الشكر والثنا على امانته
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 10 دقائق
بارك الله فيه وهذي القصه تؤكد لنا بوجود بعض قليلي الذمه ممن يقبلون الرشاوي لتهريب واخراج المخالفين والا لما فكر هذا الاثيوبي في عرض الرشوه لولا علمه بوجود الكثير من ابناء جلدته تم تهريبهم بنفس الطريقه