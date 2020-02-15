شاب يتهم زوجته بسرقته والهرب بعد 3 أسابيع من الزواج

القاهرة(صدى):

أقام شاب في مصر دعوى النشوز ضد زوجته التي سرقت أمواله وقائمة المنقولات وأثاث المنزل، وهربت عقب 3 أسابيع فقط من الزواج.

وقال الزوج: ” عقب شهر العسل فوجئت بتحول زوجتي إلى النقيض وافتعالها المشاجرات بدون سبب لاكتشف أنها ترغب في الاستيلاء على ممتلكاتي وكتابتها باسمها وعندما ادركت انني لن أنفذ لها طلباتها قررت الهرب بعد استيلائها على الأثاث بالاضافه إلى مبلغ مالي كبير وهربت عائدة إلى بيت أسرتها ” .