تركي آل الشيخ يعبر عن حبه لرابح صقر بأبيات شعرية

أميرة خالد(صدى):

تفاعل رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، مع تغريدة للفنان رابح صقر، ليرد عليه بأبيات شعرية جديدة، كتبها له.

وقال رابح صقر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر ” مساء الحب “؛ ليرد عليه تركي آل الشيخ:

مساء الحب .. لعيونك

ولعيونك .. مساء الحب

أنا ما أعيش من دونك

يا أنفاسي .. ونبض القلب

على هونك .. على هونك

لعب فيني غرامك لعب

وكيف الحال .. وشلونك

من لسانك .. علاج وطب.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بأبيات آل الشيخ، ومنهم من قال: ” يستاهل أبو صقر ذا الكلام الحلو يا حلو”، بينما طالب آخر أن يقوم رابح صقر بغناء تلك الأبيات في ألبومه الجديد.