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تسريبات تكشف مواصفات مذهلة لهاتف آيفون 2020

تسريبات تكشف مواصفات مذهلة لهاتف آيفون 2020
وكالات(صدى):

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات IPHONE 5G والذي سيتم طرحه في العام الجاري 2020 .

وأكدت أن الهاتف الجديد مزود بـ قدرات 5G ، وتم الإنتهاء من تصنيعه بالفعل ، وأنه سيأتي بهوائي مخصص إلا أنه من المتوقع أن يكون السعر مرتفع بالنسبة لآخر نسخة من أبل .

كما توقعت أن يتم طرح الهاتف الجديد بالأسواق في الخريف المقبل بعد الإنتهاء من النسخ التجريبية .

ويأتي طرح هاتف أبل الجديد بالتزامن مع طرح شركة سامسونج سلسلة Galaxy S20 والتي ستوفر دعمًا بسرعة 5 جيجا عبر الخط .


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