حادث انقلاب لباص النقل الجماعي يتسبب ب 18 إصابة ثلاث منها حرجة

بدر الحارثي(صدى):

الهلال الأحمر يباشر حادث سير لحافلة نقل جماعي بالرياض وينقل ١٥ حالة بينها ثلاث حالات حرجه.

نقلت الفرق الاسعافية خمسة عشر حالة بينها ثلاث حالات حرجة جراء حادث انقلاب لحافلة نقل جماعي وقع في حي ديراب جنوب الرياض على الطريق الدائري الجنوبي من أصل ثمانية عشر حالة بمشاركة أكثر من عشر فرقة إسعافية وعنايات وقيادة صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغ من أحد المواطنين عند الساعة ١١.٢٤ صباح السبت بوجود حادث سير نتجه عنه ثمانية عشر إصابة وتم توجيه الفرق التدخل السريع و وفرق العنايات بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع حيث وصلت أول فرقه خلال تسع دقائق من ورود البلاغ.

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم حيث تم نقل جميع المصابين منهم ثلاث حالات حرجة وحالة متوسطه و ١٤ حالة طفيفة لعدة مستشفيات على حسب الحالة وهي مستشفى الملك سلمان ومستشفى الإيمان ومدنية الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل، فيما تم علاج ثلاث حالات في الموقع حيث انها لا تستدعي النقل الإسعافي.