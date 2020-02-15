ضرب عامل حتى الموت في فندق شهير بتركيا بسبب إجتهاده في العمل !

أنقرة(صدى):

في جريمة بشعة هزت الرأي العام التركي ، أقدم عاملون في مطعم فندق شهير بإسطنبول على قتل زميلهم بالضرب حتى الموت بسبب غيرتهم منه في العمل .

وفي التفاصيل ، فقد عُثر على العامل في بئر السلم بالمطعم مصاب بجروح خطيرة وكدمات وتم نقله بالمستشفى ومكث بها عدة أيام ثم فارق الحياة .

وعندما فتحت الشرطة تحقيق حول الواقعة ، تبين أن الجريمة كانت متعمدة وأن الحاث لم يكن مجرد نشوب مضاربة أو نتيجة خلاف وإنما تآمر عليه زملائه كيداً به بسبب إجتهاده في عمله وغيرتهم منه أمام المدير ، ثم عادوا لعملهم كأن شيئاً لم يكن .

وكشفت التحقيقات عن قول أحد الجناه قبل الجريمة للضحية : أنت تعمل بجد، ونحن نعدك مثالا سيئا. مديرنا يريد منا أن نعمل مثلك .