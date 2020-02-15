ضبط 321 مخالفا للذوق العام في حائل

حائل(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، اليوم السبت، أنه تم ضبط 321 مخالفاً للذوق العام، خلال الفترة من 2/3/1441 هـ، وحتى تاريخ 9/6/1441 هـ، والتي شملت مخالفة البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وشغل مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة ووضع عبارات أو صور عل وسائل النقل فيها إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات؛ لافتًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المناسبة بحق المخالفين.

وجاء ذلك في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4/8/1441 هـ.