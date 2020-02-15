عادات يومية تحفز الخصوبة لدى الرجال والنساء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا شك أن حلم إنجاب الأطفال يراود جميع المتزوجين خاصةً في بداية حياتهم الزوجية ، مما يحتم إتباع النصائح الغذائية والصحية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة على الإنجاب .

وينصح الأطباء بضرورة اتباع التعليمات التالية من أجل زيادة فرص الخصوبة :

1- تجنب الدهون الضارة كالدهون الغير مشبعة ، واستبدالها بزيت الزيتون ، والمكسرات ، والأسماك .

2- الحفاظ على تناول الإفطار ، إذ تؤكد الدراسات أن تناول وجبة الإفطار مع تقليل السعرات الحرارية ليلاً يزيد القدرة على التخصيب ويحسن العلاقة الزوجية .

3- تناول البروتين النباتي كالبروتين الموجود في الفول والفاصوليا وغيرها من الحبوب كما يمكن الإعتماد على المشروم .

4- تقليل الكافيين كالشاي والقهوة ، إذ أثبتت الدراسات أنها تؤثر على الخصوبة خاصةً المرأة .