صور ودية شديدة الإنسجام بين بومبيو وحمدوك تثير ضجة عارمة
كشفت صور حديثة تجمع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو عن لحظات ودية شديدة الإنسجام بين المسؤلًين ما أثار التعجب والجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .
وتندر المتابعون حول سر هذا الضحك التلقائي والإنسجام الملاحظ عليهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن ، وقال أحد المتابعين في تعليق طريف أن بومبيو كان يسأل حمدوك قائلاً ” وديت البشير وين يا حمدوك ؟! .. ليرد عليه قائلاً ” في كوبر وعلى لاهاي ! ، وغيرها من التعليقات .
يذكر أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ، إذ أكد بومبيو أن قرار مثل هذا يجب أن يتخذ بعد تدابير نظراً لحساسيته .
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