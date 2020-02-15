صور ودية شديدة الإنسجام بين بومبيو وحمدوك تثير ضجة عارمة

وكالات(صدى):

كشفت صور حديثة تجمع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو عن لحظات ودية شديدة الإنسجام بين المسؤلًين ما أثار التعجب والجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .

وتندر المتابعون حول سر هذا الضحك التلقائي والإنسجام الملاحظ عليهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن ، وقال أحد المتابعين في تعليق طريف أن بومبيو كان يسأل حمدوك قائلاً ” وديت البشير وين يا حمدوك ؟! .. ليرد عليه قائلاً ” في كوبر وعلى لاهاي ! ، وغيرها من التعليقات .

يذكر أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ، إذ أكد بومبيو أن قرار مثل هذا يجب أن يتخذ بعد تدابير نظراً لحساسيته .