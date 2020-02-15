أمل العنبري عن تشبهها بكيم كارداشيان: جسمي عربي مثلها

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة أمل العنبري، أن الكثير من متابعيها يشبهونها بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لتقول بأن هناك تشابه بينهما في القوام.

وقالت أمل العنبري: ” جسمي عربي مثلها.. هي تمتلك نفس مواصفات الجسم العربي “، مضيفة: ” جسمها زي أجسام العرب تتميز بنفس خصر العرب وهذا زين كلنا نطمح يكون عندنا خصر صغير ” .

وأكدت أنها تشعر بندم شديد لإسرافها في الخضوع ل​عمليات التجميل​: ” اللي أنا سويته في وجهي أوفر في النهاية لأن وجهي ما كان يحتاج هذا الكم من الفيلر وصلت لمرحلة الإدمان على الإبرة “؛ متابعة: ” أنا انتقدت نفسي بنفسي شفت شكلي في التلفزيون ما عجبني ” .

وفي السياق نفسه، استطردت أمل العنبري: ” يعني الآن أشوف وجهي طبيعي ما فيها تضاريس ما لها داعي.. خصوصاً إن عندنا مستوى التصوير والكاميرات مو بالدقة اللي تقدر تخفي العيوب بالعكس تبرزها ” .